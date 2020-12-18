Премьер Бельгии заявил о необходимости избежать начала третьей волны пандемии в период праздников

Коронавирус не уходит на каникулы, и сейчас не время ослаблять бдительность и усилия по сопротивлению COVID-19, заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, представляя антивирусные меры правительства перед рождественскими отпусками.

"Сейчас не момент прекращать соблюдать правила или смягчать эти правила. Мы видим, что снижение заражений остановилось и замедлилось снижение госпитализаций зараженных COVID-19. Это может оказаться началом третьей волны пандемии. Но мы можем ее избежать, если придерживаться правил и продолжать вести себя так, как мы это делали в последние недели. В наших возможностях не оказаться в третьей волне", - сказал глава бельгийского федерального правительства на пресс-конференции в пятницу вечером в Брюсселе.

Он выступал после заседания комитета по согласованию, в который входят руководители федеральных и региональных властей.

"Комитет по согласованию пришел к выводу, что сейчас не время для смягчений. И мы приняли решение по усилению и ужесточению некоторых мер и дополнительному контролю по их соблюдению", - сообщил Де Кроо.

Он объявил о требовании правительства усилить контроль за переходом на дистанционную работу всюду, где возможно, как в государственном, так и частном секторах.

"Предприятия, которые не соблюдают такие меры, рискуют строгими штрафами", - предупредил премьер.

Не допускаются прогулочно-развлекательные посещения магазинов, контроль за которыми будет усилен. Необходимые покупки должны совершаться индивидуально и в течение не более, чем получаса.

Ужесточаются правила в отношении путешествий бельгийцев, отпускные поездки настоятельно не рекомендуются. "Я прошу вас не ездить", - призвал Де Кроо.

Нерезиденты Бельгии, приезжающие из "красных зон" пандемии, должны будут, начиная с 25 декабря, предъявлять отрицательный результат теста, полученный не более чем за 48 часов до прибытия на бельгийскую территорию. Любой человек, побывавший в "красной зоне" более 48 часов, будет расцениваться как контакт высокого риска. По возвращении из поездки он будет обязан отправиться на обязательный карантин в 7 дней, из которого можно выйти только по получении отрицательного результата теста. Контроль властей за соблюдением карантина будет усилен.

Де Кроо заявил, что хочет закончить на ноте надежды, и этой надеждой он считает первые вакцинации против COVID-19, ожидаемые в конце года.

Согласно опубликованным в пятницу данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, в период с 8 по 14 декабря в Бельгии отмечали в среднем 2445 новых заражений коронавирусом в день. Это на 12% больше, чем за предыдущие семь дней. По мнению экспертов, это тревожный рост, так как наблюдается его ускорение.