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22:47 18.12.2020

Доходы и расходы госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме - глава Минфина

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Доходы и расходы госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме - глава Минфина

 

Доходы и расходы государственного бюджета в 2020 году будут выполнены в полном объеме, при чем ожидается перевыполнение доходной части, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"У нас есть все основания считать, что мы выполним бюджет в этом году по доходам и по расходам, более того - доходы будут перевыполнены", - сказал он в эфире "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

При этом министр подчеркнул, что по состоянию на декабрь объем непроведенных расходов составил 190 млрд грн.

Теги: #бюджет #украина #минфин
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