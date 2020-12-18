Доходы и расходы госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме - глава Минфина

Доходы и расходы государственного бюджета в 2020 году будут выполнены в полном объеме, при чем ожидается перевыполнение доходной части, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"У нас есть все основания считать, что мы выполним бюджет в этом году по доходам и по расходам, более того - доходы будут перевыполнены", - сказал он в эфире "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

При этом министр подчеркнул, что по состоянию на декабрь объем непроведенных расходов составил 190 млрд грн.