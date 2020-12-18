Медицина и сектор безопасности в 2021 году получат самое большое финансирование в истории независимой Украины - Зеленский

В государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено увеличение финансирования ключевых сфер, таких как медицина, оборона и образование, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первое. Деньги на медицину. Почти 160 млрд грн. Больше всего за время независимости Украины. … Мы подняли заработные платы медикам на 30%, но мы все понимаем, что этого недостаточно, поэтому стремимся в 2021 году продолжить увеличение их заработных плат", - рассказал Зеленский в своем влоге, опубликованном в своем официальном телеграмм-канале в пятницу вечером.

Кроме того, в планах оснащение 210 приемных отделений, 450 новых машин скорой помощи. Доплаты медикам, которые противодействуют COVID-19, продолжатся.

Финансирование образования и науки выросло на 26 млрд грн, и достигло почти 170 млрд грн. В частности, отметил президент, заработные платы сотрудников сферы образования вырастут на 20%.

Бюджет Министерства обороны в 2021 году составил более 117 млрд грн – для сравнения Зеленский привел данные прошлых годов: в 2017 году - 69 млрд грн, в 2018 году - 86 млрд грн, в 2019 году - 102 млрд грн.

В целом бюджет сферы безопасности и обороны, включая расходы на разведку, Государственную пограничную службу и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, составил более 267 млрд грн.

Зеленский также отметил, что с 1 января 2021 года минимальная заработная плата вырастет до 6 тыс. грн, а в течение года вырастет до 6,5 тыс. грн.

Президент поблагодарил народных депутатов за поддержку государственного бюджета и принятия ряда других важных законов. В частности, Владимир Зеленский отметил принятие Верховной Радой закона о возвращении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые ранее были отменены решением Конституционного Суда Украины.