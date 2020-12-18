В ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса, предостерегают от паники

Ученые обнаружили новую разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР, сообщил южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе.

"Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названную 501.V2", - написал министр здравоохранения в твиттере.

По его словам, вторая волна заболевания в стране, вероятно, связана именно с этой новой разновидностью вируса.

"Важно еще раз подчеркнуть, что, хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причины для паники нет", - добавил министр и посоветовал носить маски.

С начала пандемии в Южной Африке коронавирусом заразились более 890 тыс. человек, более 24 тыс. умерли.