Зеленский о ситуации с COVID-19: количество тех, кто выздоровел, растет, а количество новых больных - уменьшается

Президент Украины Владимир Зеленский отметил положительную динамику по заболеваемости коронавирусной инфекцией – постепенное увеличение количества людей, которые выздоровели, и уменьшение числа новых случаев инфицирования ежедневно.

"Есть много споров, мол, это происходит, потому что уменьшили количество тестирований. Но вот вам простой пример: сегодня тестирований – 68 000, заболевших - 12 630. 28 ноября тестирований – 67 000, то есть на тысячу меньше, а заболевших в этот день - 16 294 человека. То есть почти на четыре тысячи больше", - отметил Зеленский в своем влоге, опубликованном в своем официальном телеграмм-канале в пятницу вечером.

По словам президента Украины, продолжается работа по обеспечению украинцев вакциной от COVID-19.

"Мы также продолжаем работать для получения Украиной вакцины от COVID-19. Очень ждем ее в конце первого квартала 21-го года", - рассказал глава украинского государства.

Он отметил, что Минздрав уже разработал национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет. Кроме того, в план вакцинации будут включены граждане Украины с временно оккупированных территорий.

"Мы не забываем о них, это наши люди, это все наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали", - подчеркнул Зеленский.