В Офисе президента заявили, что не пустили сотрудников НАБУ в здание из-за "выхода за пределы законных процедур"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, прибывших вручить подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, не пустили в здание из-за нарушения процедуры.

"Надо сказать, что сотрудники НАБУ действительно сегодня посещали Офис президента. Но поскольку их просьбы точно выходили за пределы законных процедур, им было отказано в доступе в помещения Офиса президента", - рассказал Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" в пятницу.

Он отметил, что у Офиса президента на данный момент нет информации о том, что в отношении Татарова проводились какие-либо процессуальные или следственные действия.

"Нет также официальной информации и о том, что Татарову должным образом вручено подозрение. Да, безусловно, мы знаем о наличии у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающихся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешним должностным функциям. Однако, еще раз подчеркиваем, что надлежащих процессуальных действий совершено не было. Господин Татаров работает в обычном режиме", - рассказал Подоляк.

Как сообщалось, ранее в пятницу детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

Журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов предположил, что Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ.

Позже Татаров заявил, что информация о выдаче санкции на его задержание является ложной.

Ранее правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группой лиц, в том числе должностными лицами Нацгвардии Украины, по предварительному сговору было принято решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Оберег" с целью завладения частью указанного имущества при обмене, что привело к потере активов на общую сумму 81 635 448 грн.

В рамках расследования Нацполицией указанного факта была назначена судебная оценочно-строительная экспертиза.

"Однако выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с лицом, которое в то время оказывало ему юридические услуги, договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеуказанной экспертизе. Тогда за "вознаграждение" в виде машиноместа заместитель директора экспертно-криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз - с 81 млн грн до 7 млн грн", - указано в сообщении.

30 ноября 2020г заместителю директора ГНИЭКЦ сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). 1 декабря текущего года подозрение было вручено бывшему нардепу. Ему дополнительно инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта - ч.3 ст.369 УК Украины.