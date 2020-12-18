События

20:59 18.12.2020

В Офисе президента заявили, что не пустили сотрудников НАБУ в здание из-за "выхода за пределы законных процедур"

3 мин читать
В Офисе президента заявили, что не пустили сотрудников НАБУ в здание из-за "выхода за пределы законных процедур"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, прибывших вручить подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, не пустили в здание из-за нарушения процедуры.

"Надо сказать, что сотрудники НАБУ действительно сегодня посещали Офис президента. Но поскольку их просьбы точно выходили за пределы законных процедур, им было отказано в доступе в помещения Офиса президента", - рассказал Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" в пятницу.

Он отметил, что у Офиса президента на данный момент нет информации о том, что в отношении Татарова проводились какие-либо процессуальные или следственные действия.

"Нет также официальной информации и о том, что Татарову должным образом вручено подозрение. Да, безусловно, мы знаем о наличии у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающихся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешним должностным функциям. Однако, еще раз подчеркиваем, что надлежащих процессуальных действий совершено не было. Господин Татаров работает в обычном режиме", - рассказал Подоляк.

Как сообщалось, ранее в пятницу детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

Журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов предположил, что Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ.

Позже Татаров заявил, что информация о выдаче санкции на его задержание является ложной.

Ранее правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группой лиц, в том числе должностными лицами Нацгвардии Украины, по предварительному сговору было принято решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Оберег" с целью завладения частью указанного имущества при обмене, что привело к потере активов на общую сумму 81 635 448 грн.

В рамках расследования Нацполицией указанного факта была назначена судебная оценочно-строительная экспертиза.

"Однако выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с лицом, которое в то время оказывало ему юридические услуги, договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеуказанной экспертизе. Тогда за "вознаграждение" в виде машиноместа заместитель директора экспертно-криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз - с 81 млн грн до 7 млн грн", - указано в сообщении.

30 ноября 2020г заместителю директора ГНИЭКЦ сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). 1 декабря текущего года подозрение было вручено бывшему нардепу. Ему дополнительно инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта - ч.3 ст.369 УК Украины.

 

 

Теги: #татаров #набу #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 18.12.2020
Сытник настаивает на законности объявления подозрения Татарову, в НААУ так не считают

Сытник настаивает на законности объявления подозрения Татарову, в НААУ так не считают

17:31 18.12.2020
Татаров опроверг информацию о выдаче санкции на его задержание

Татаров опроверг информацию о выдаче санкции на его задержание

16:15 18.12.2020
Татарова уведомили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии

Татарова уведомили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии

15:17 18.12.2020
Татаров о подписании ему подозрения: докажу свою невиновность и достойно отвечу

Татаров о подписании ему подозрения: докажу свою невиновность и достойно отвечу

14:04 18.12.2020
И.о. руководителя САП подписал подозрение Татарову - источник

И.о. руководителя САП подписал подозрение Татарову - источник

12:48 18.12.2020
ГБР уведомило о подозрении командующего Воздушных сил, руководителя полетов и командира в/ч из-за крушения АН-26 на Харьковщине

ГБР уведомило о подозрении командующего Воздушных сил, руководителя полетов и командира в/ч из-за крушения АН-26 на Харьковщине

18:58 17.12.2020
Во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ

Во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ

18:54 17.12.2020
ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

16:36 17.12.2020
НАБУ проводит обыски в Минкультуры

НАБУ проводит обыски в Минкультуры

10:28 16.12.2020
Детективы НАБУ рассказали профильному комитету Рады о проблематике расследования "дела Роттердам+"

Детективы НАБУ рассказали профильному комитету Рады о проблематике расследования "дела Роттердам+"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский приветствует решение МВФ начать миссию в Украине по кредитному соглашению

Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

В 2021 году Россия продолжит блокирование работы ТКГ и попытки окончательно вытеснить "нормандский формат" – Украинский институт будущего

Похороны Кернеса состоятся 23 декабря - секретарь Харьковского горсовета

Татарова уведомили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии

ПОСЛЕДНЕЕ

В Европе стремительно растет число заражений COVID-19

Координационный совет по вопросам микробизнеса должен начать работу уже на следующей неделе – Офис президента

Байден с супругой в понедельник сделают прививки от COVID-19

Зеленский приветствует решение МВФ начать миссию в Украине по кредитному соглашению

Украина и Турция проработают дополнительные возможности сотрудничества между ВМС государств - заявление по результатам "Квадриги"

В Австрии с 26 декабря на месяц вводят третий локдаун из-за коронавируса

В Хорватии на праздники запретят ездить между городами из-за COVID-19

Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, прогнозирует Разумков

Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

В Швеции станет обязательным ношение маски в транспорте, рестораны могут закрыть

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА