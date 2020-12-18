Байден с супругой в понедельник сделают прививки от COVID-19

Избранный президент США Джо Байден на следующей неделе получит прививку от коронавируса COVID-19, сообщают американские СМИ.

Байден вместе с супругой Джилл вакцинируются в понедельник в штате Делавэр.

Прививку уже сделал вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен. Действующий президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

На этой неделе в стране стартовала массовая вакцинация.

Ранее FDA одобрило применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которой по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

В настоящее время американский регулятор также рассматривает возможность одобрения второй вакцины для массового применения. Речь идет о вакцине компании Moderna. Трамп ранее в пятницу сообщил, что эта вакцина уже получила одобрение FDA, однако само ведомство пока не подтверждало эту информацию.