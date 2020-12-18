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20:08 18.12.2020

Зеленский приветствует решение МВФ начать миссию в Украине по кредитному соглашению

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Зеленский приветствует решение МВФ начать миссию в Украине по кредитному соглашению

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Международного валютного фонда (МВФ) о работе миссии по пересмотру кредитного соглашения для Украины в формате stand-by.

"Я приветствую решение МВФ начать свою миссию в Украине 21-23 декабря. Из-за COVID-19 миссия будет на онлайн-связи для пересмотра соглашения в формате stand-by. Украина остается надежным партнером МВФ, ведь наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу", - написал Зеленский в своем Twitter в пятницу.

Как сообщалось, Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря. Учитывая обстоятельства пандемии COVID-19, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины актуальных экономических событий, мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра. После завершения новогодних праздников в январе 2021 года миссия планирует возобновить встречи.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", программа stand-by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.

 

Теги: #президент #мвф
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