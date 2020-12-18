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20:08 18.12.2020

Украина и Турция проработают дополнительные возможности сотрудничества между ВМС государств - заявление по результатам "Квадриги"

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Украина и Турция проработают дополнительные возможности сотрудничества между ВМС государств - заявление по результатам "Квадриги"

Украина и Турция проработают дополнительные возможности для сотрудничества между военно-морскими силами (ВМС) двух государств в области обучения и подготовки, проведения многонациональных учений и мероприятий в поддержку безопасности судоходства в Черном море.

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам первой встречи министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции в формате "Квадрига", распространенном пресс-службой МИД Украины в пятницу.

"Стороны: подтвердили общее намерение продолжать развивать и укреплять отношения стратегического партнерства путем реализации ранее достигнутых договоренностей и расширения сфер взаимодействия, в том числе в политической, культурной, экономической и оборонной отраслях", - говорится в заявлении.

Страны договорились продолжать консультации на двустороннем уровне и с другими заинтересованными странами региона.

Турция подтвердила поддержку Украины в процессе реформ и интеграции в европейские и трансатлантические структуры, включая ЕС и НАТО, говорится в документе.

Первое заседание "Квадриги" в рамках всестороннего двустороннего диалога с участием министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции прошло 18 декабря в Киеве во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 16 октября.

Министры иностранных дел и министры обороны Украины и Турции подтвердили намерение провести следующее заседание "Квадриги" в Турции в 2021 году.

Теги: #вмс #турция #сотрудничество
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