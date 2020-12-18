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20:01 18.12.2020

В Австрии с 26 декабря на месяц вводят третий локдаун из-за коронавируса

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В Австрии с 26 декабря на месяц вводят третий локдаун из-за коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу объявил о введении третьего локдауна для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Он отметил, что ограничения будут действовать с 26 декабря по 24 января. Меры подразумевают запрет на выход из дома, за исключением экстренных случаев. Прекращается работа магазинов, кроме тех, которые занимаются продажей товаров первой необходимости.

Курц добавил, что в период с 15 по 17 января будет проведена серия массового тестирования на COVID-19, принявшие участие в котором смогут немного более свободно передвигаться по стране.

В Австрии за время пандемии зафиксировано более 330 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,1 тыс. человек скончались.

Теги: #коронавирус #локдаун #австрия
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