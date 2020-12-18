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19:51 18.12.2020

Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

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Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря, говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана в пятницу вечером.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", – отметил он.

Люнгман добавил, что миссия планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", программа stand-by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.

Теги: #миссия #украина #мвф
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