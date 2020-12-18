В 2021 году Россия продолжит блокирование работы ТКГ и попытки окончательно вытеснить "нормандский формат" – Украинский институт будущего

В 2021 году Россия продолжит попытки легализации в Трехсторонней контактной группе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. К таким выводам пришли специалисты Украинского института будущего в прогнозе на 2021 год, обнародованном в пятницу.

"Сохранится тенденция блокирования мер безопасности и полноценной работы гуманитарной подгруппы в ТКГ до удовлетворения российских политических требований (легализация НВФ и их проектов путем внесения в Верховную Раду, создание новых переговорных подгрупп/единиц внутри ТКГ, которые легализуют НВФ как сторону в формате ТКГ, так называемая правовая очистка лиц при подготовке к освобождению/после процедуры обмена удерживаемыми лицами). В то же время российская сторона будет прилагать усилия для решения вопроса амнистии для участников НВФ", - отмечается в прогнозе.

При этом в Украинском институте будущего ожидают, что Россия приложит все усилия для того, чтобы ТКГ стала основной переговорной площадкой, окончательно вытеснив и заменив собой Нормандский формат.

Выполнение условий предыдущего саммита Нормандского формата оценивается как "обреченное остаться односторонним".

"Попытка проводить новые саммиты, идя на уступки на уровне ТКГ (согласование списков на обмен с включением в них лиц, не имеющих отношения к конфликту, попытки требовать от России только одобрения, а не авторства "дорожной карты" для разблокирования переговорного процесса и т.п.) приведет только к потере позиций в переговорах и принятию на себя новых обязательств", - отмечается в прогнозе.

Ожидается, что продолжится затягивание переговорного процесса через элементы усложнения: миротворцев, появление новых структур внутри ТКГ, самостоятельные дополнительные форматы.

"Попытки договориться о конфигурации миротворческой миссии ничем не закончатся, если это не будет миссия на линии разграничения. Согласие Украины на миротворческую миссию исключительно на линии разграничения и через механизм прямых переговоров с НВФ (на чем настаивать РФ) будет означать согласие на фиксацию оккупации в последующие годы. Также это приведет к постепенной легализации подконтрольных России НВФ в качестве стороны военного противостояния и имеющихся переговорных форматах", - подчеркивают эксперты.

Концепция игнорирования нарушений режима прекращения огня и требований безопасности для точек разведения постепенно исчерпывает себя, указывается в прогнозе. При таком сценарии нарушения со стороны России и подконтрольных ей НВФ будут становиться все более явными и открытыми, и украинская сторона будет вынуждена реагировать.

"Отсутствие реакции приведет к дальнейшему расколу внутри украинского общества, часть которого и без того болезненно воспринимала последние инициативы и проявила беспрецедентный интерес к тому, что происходит на Минской переговорной площадке, а также к усилению политического и силового давления со стороны РФ. Ответная реакция все равно оставит инициативу за российской стороной, заставляя Украину уступать в каждом новом раунде", - считают эксперты.

При этом сценарий форсированной реинтеграции или согласие на политические требования РФ через "совместный план разблокирования ТКГ" на основании документов, презентованных от имени НВФ и украинской делегации, или изменения формата работы политической подгруппы ТКГ, при которых политические требования РФ о легализации НВФ полностью или частично удовлетворятся, не получит широкой поддержки внутри украинского общества, будучи недопустимым как с политической, так и экономической точки зрения.

"Впрочем, на сегодня этот сценарий не стоит отклонять как невероятный", - подчеркивается в прогнозе.