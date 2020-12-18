Стабилизации политической ситуации в Украине в 2021 году не произойдет – Украинский институт будущего

В 2021 году Украина останется в состоянии "управляемой дестабилизации", стабилизации ситуации не произойдет. К таким выводам пришли специалисты Украинского института будущего в прогнозе на 2021 год, обнародованном в пятницу.

"Более того, если в конце 2019 года перспективы последующих 2-3 лет оценивались как угрозы и возможности, то сейчас можно говорить о дальнейшем ослаблении государственных институтов, которое может проявляться в виде ускоренного углубления кризиса уже в первой половине 2022 года. В то же время резких потрясений ожидать не стоит. Будет происходить переконфигурация власти с постепенным усилением отдельных олигархических групп", - подчеркивается в прогнозе.

По мнению экспертов, в 2021 году вырастет вероятность кадровых перестановок в правительстве, Офисе президента и силовых структурах. В то же время полная отставка правительства возможна только в ситуации, если действующая власть вступит в долгосрочное партнерство с одной из олигархических групп или при форс-мажорных обстоятельствах.

"Вероятность досрочных парламентских выборов невелика. А учитывая то, что подготовка к выборам занимает в среднем от 6 месяцев, то перспективы перевыборов в парламент хотя и остаются актуальными, но в 2022 году. Вероятность такого развития событий можно оценить в 35-40%", - подчеркивается в прогнозе.

Наиболее вероятным сценарием (с вероятностью 55-60%) называется формат поддержки отношений с бизнесменом Ринатом Ахметовым, усиление позиций бизнесмена Виктора Пинчука и тактических союзов с другими группами.

"В таком формате вероятность кадровых перестановок не ниже. Они просто происходят иначе - с последовательным устранением одиноких фигур (или состоится консенсусная отставка правительства для эмоциональной разгрузки по успокоения общества)", - отмечается в прогнозе.

Около 5% составляет вероятность полного обвала системы в результате непредвиденных факторов с таким масштабом, как пандемия коронавируса.

"Ситуация остается в формате "управляемой дестабилизации". Указанные действия позволяют стабилизировать положение как власти, так и олигархических групп. Но это: не отвечает на запрос общества на изменения; не отменяет причин и остроты конфликта с регионами; не удовлетворяет интересы новых политических групп и проектов; несет дополнительные риски негативной реакции внешних игроков. Поэтому "управляемая дестабилизация" 2021 года имеет негативное влияние на перспективы развития ситуации уже в 2022 году", - подчеркивают в Украинском институте будущего.