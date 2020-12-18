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19:04 18.12.2020

Зеленский с супругой посетили праздничный городок на ул.Банковой

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Зеленский с супругой посетили праздничный городок на ул.Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили праздничной городок для детей и взрослых "Николай принимает друзей", который будет работать непосредственно возле здания Офиса главы государства на ул.Банковой в центре Киева во время новогодних праздников.

Как сообщается на сайте главы государства, площадка "Николай принимает друзей" будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных. На его территории расположены каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничная фотозона и новогодняя ярмарка. Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие. Коньки можно принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания.

Площадка будет работать с соблюдением необходимых в условиях карантина мер: обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей будет регулироваться при входе.

Аттракционы и декорации установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств, отмечается в сообщении.

Президентская чета пожелала украинцам веселых новогодних праздников и прогулялась по территории праздничного города. Президент с супругой осмотрели резиденцию Святого Николая и приобрели несколько новогодних сувениров.

Теги: #президент #праздник
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