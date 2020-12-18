События

18:52 18.12.2020

Украина и Турция намерены проводить целевые консультации по безопасности в Черноморском регионе - Таран

2 мин читать
Украина и Турция намерены проводить целевые консультации по безопасности в Черноморском регионе - Таран

Министерство обороны Украины стремится максимально интенсифицировать сотрудничество между оборонными ведомствами Украины и Турции, реализуя положения рамочного соглашения, которое было подписано между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"На теперешнее время мы изучаем возможность создания механизма целевых консультаций в области безопасности и обороны Черноморского региона между нашими двумя странами", - сказал Таран в заявлении по итогам первых переговоров в формате "квадриги" в Киеве в пятницу.

Министр отметил, что неслучайно основной темой встречи было обсуждение ситуации с безопасностью в регионе, в первую очередь это касается черноморско-азовского региона, который поддается серьезному давлению из-за агрессивной политики России. "В этих условиях установление крепких партнерских отношений между странами, которые стремятся к миру, имеют очень важное значение. Это касается наших двух стран", - пояснил он.

Кроме того, Таран сообщил, что Украина активно развивает военно-техническое сотрудничество с Турцией, напомнив, что между странами были подписаны контракты о производстве и поставке корветов и беспилотных авиационных комплексов.

"Мы рассматриваем стратегическое партнерство с Турцией в контексте реализации внешнеполитического курса Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Мы считаем, что практическая реализация инициатив между Украиной и Турцией будет способствовать достижению стабильности в регионе Черного моря и интеграции Украины в евроатлантическую систему коллективной безопасности", - подчеркну глава Минобороны Украины.

Формат "Квадрига", основанный Украиной и Турцией, предусматривает двусторонние политико-оборонные консультации между министрами иностранных дел и министрами обороны Украины и Турции.

 

Теги: #черноморский_регион #турция #украина #таран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:08 18.12.2020
Украина и Турция проработают дополнительные возможности сотрудничества между ВМС государств - заявление по результатам "Квадриги"

Украина и Турция проработают дополнительные возможности сотрудничества между ВМС государств - заявление по результатам "Квадриги"

19:51 18.12.2020
Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

19:08 18.12.2020
Стабилизации политической ситуации в Украине в 2021 году не произойдет – Украинский институт будущего

Стабилизации политической ситуации в Украине в 2021 году не произойдет – Украинский институт будущего

18:47 18.12.2020
Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033

Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033

16:45 18.12.2020
Украина не имеет иного выхода, как параллельно с Европой реализовывать European Green Deal – посол при ЕС

Украина не имеет иного выхода, как параллельно с Европой реализовывать European Green Deal – посол при ЕС

16:39 18.12.2020
ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

16:10 18.12.2020
Зеленский ожидает визита Эрдогана в Киев в начале 2021 года

Зеленский ожидает визита Эрдогана в Киев в начале 2021 года

15:40 18.12.2020
Зеленский передаст генсеку НАТО предложения по расширенному партнерству - Стефанишина

Зеленский передаст генсеку НАТО предложения по расширенному партнерству - Стефанишина

15:11 18.12.2020
Канада и Украина в 2021 году модернизируют соглашение о свободной торговле - посол

Канада и Украина в 2021 году модернизируют соглашение о свободной торговле - посол

13:23 18.12.2020
Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский приветствует решение МВФ начать миссию в Украине по кредитному соглашению

Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

В 2021 году Россия продолжит блокирование работы ТКГ и попытки окончательно вытеснить "нормандский формат" – Украинский институт будущего

Похороны Кернеса состоятся 23 декабря - секретарь Харьковского горсовета

Татарова уведомили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский приветствует решение МВФ начать миссию в Украине по кредитному соглашению

В Австрии с 26 декабря на месяц вводят третий локдаун из-за коронавируса

В Хорватии на праздники запретят ездить между городами из-за COVID-19

Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, прогнозирует Разумков

В Швеции станет обязательным ношение маски в транспорте, рестораны могут закрыть

Рада не поддержала кандидатуру Витренко из-за информации о многомиллионных бонусах от "Нафтогаза", считает Разумков

В 2021 году Россия продолжит блокирование работы ТКГ и попытки окончательно вытеснить "нормандский формат" – Украинский институт будущего

Зеленский с супругой посетили праздничный городок на ул.Банковой

Сытник настаивает на законности объявления подозрения Татарову, в НААУ так не считают

Берлинале из-за коронавируса переносит показы фильмов на июнь 2021 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА