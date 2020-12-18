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19:00 18.12.2020

Сытник настаивает на законности объявления подозрения Татарову, в НААУ так не считают

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник подтвердил вручение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову подозрения в рамках дела о махинациях "Укрбуда" с квартирами для Нацгвардии и отмечает, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук имел полное право подписать соответствующий документ.

В комментарии изданию ZN.UA он рассказал, что ранее Татаров вел адвокатскую практику, однако, сейчас действие его свидетельства приостановлено.

"Он входит в группу прокуроров, которая занимается делом. Татаров не имеет адвокатского иммунитета, поэтому подозрение может подписывать прокурор из группы", - сказал директор НАБУ.

По словам Сытника, адвокатский иммунитет распространяется на лиц, пока они непосредственно являются действующими адвокатами.

В свою очередь, Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) обвинила Грищука в нарушении требований Уголовного процессуального Кодекса и закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

"Сообщение о подозрении адвоката в совершении уголовного преступления может быть осуществлено исключительно генеральным прокурором, его заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, области, города Киева и города Севастополя. Руководитель САП по должности является заместителем генерального прокурора, однако, лицо, временно исполняющее обязанности руководителя САП, не приобретает всей полноты его полномочий. Таким образом, Максим Грищук, временно исполняя обязанности руководителя САП, совершил превышение полномочий", - сообщается на сайте Ассоциации.

Адвокаты подчеркивают, что это является уголовно наказуемым деянием и должно быть расследуемым в Государственном бюро расследований.

Они также отмечают, что Грищук и начальник управления САП Андрей Довгань не имеют процессуальных прав на вручение подозрения Татарову без доверенности старшего группы прокуроров Ирины Венедиктовой.

"Адвокат Олег Татаров оказывал правовую помощь компании "Укрбуд" и ее должностным лицам. Открывая против него уголовное производство, САП и детективы НАБУ противоправно отождествили адвоката с его клиентом и совершили действия по вмешательству в частное общение адвоката с его клиентом", - утверждают в ассоциации.

Как сообщалось, ранее в пятницу детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

Журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов предположил, что Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ.

Позже Татаров заявил, что информация о выдаче санкции на его задержание является ложной.

Теги: #реакция #татаров
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