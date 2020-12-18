На пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева вновь повреждено стекло

Сотрудники КП "Киевавтодормост" обнаружили повреждения стекла на полотне открытого в 2018 году пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов над Владимирским спуском в центре Киева.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, поврежденный участок огражден.

"Вероятная причина - вандализм. Сейчас ведутся записи с камер видеонаблюдения. Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пешеходно-велосипедный мост открыл 25 мая 2019 года мэр Киева Виталий Кличко. Активное строительство объекта продолжалось 5 месяцев. Длина мостового перехода - почти 212 метров, выполнен он из бетона и стекла, покрытие - из гусасфальта. Мост опирается на 4 опоры - две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста; высота самой высокой опоры 32 м.

После открытия моста его стеклянные секции не единожды повреждались вследствие умышленных действий граждан (например, въезд мужчины на пешеходно-велосипедный мост на спортивном мотоцикле с остановкой на одном из стекол) или актов вандализма. Все повреждения достаточно оперативно восстанавливались усилиями коммунальных служб. В последний раз поврежденные стеклянные элементы моста открывались в сентябре 2019 года.