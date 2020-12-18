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17:59 18.12.2020

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В Приазовье вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционному минированию позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2", - указывается в сообщении.

Кроме того, в районе Авдеевки российские наемники применили сначала ручной противотанковый гранатомет, а немного позже – подствольный гранатомет.

На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

Огонь противника был неприцельным и не нес угрозы жизни украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ подразделения ОС не открывали.

Среди военнослужащих ОС боевых потерь и ранений нет.

 

Теги: #оос #ситуация
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