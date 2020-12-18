У премьера Словакии обнаружили коронавирус

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заразился коронавирусом через неделю после саммита ЕС, сообщил премьер на странице в Facebook.

"Сегодня я один из вас", - написал Матович, прикрепив скриншот результатов теста на COVID-19.

По данным издания Slovak Spectator, министрам кабинета Матовича теперь тоже предстоит тестирование.

На прошлой неделе Матович участвовал в саммите ЕС в Брюсселе вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, у которого ранее тоже обнаружили коронавирус.