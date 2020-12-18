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17:58 18.12.2020

У премьера Словакии обнаружили коронавирус

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У премьера Словакии обнаружили коронавирус

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заразился коронавирусом через неделю после саммита ЕС, сообщил премьер на странице в Facebook.

"Сегодня я один из вас", - написал Матович, прикрепив скриншот результатов теста на COVID-19.

По данным издания Slovak Spectator, министрам кабинета Матовича теперь тоже предстоит тестирование.

На прошлой неделе Матович участвовал в саммите ЕС в Брюсселе вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, у которого ранее тоже обнаружили коронавирус.

Теги: #словакия #коронавирус #премьер
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Интерфакс-Украина
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