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17:47 18.12.2020

Население Украины сократилось на 232 тыс. за 10 месяцев - Госстат

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Население Украины сократилось на 232 тыс. за 10 месяцев - Госстат

Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670,8 тысяч человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. человек (0,55%).

Как сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

По данным Госстата, за первые 10 месяцев текущего года в Украине родилось 247,3 тыс человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тыс), умерло – 485,7 тыс человек, из них 1,6 тыс детей в возрасте до 1 года (за тот же период прошлого года – 486,8 тыс и 1,9 тыс соответственно).

Кроме того, в Украине за этот же период зафиксирован отрицательный миграционный прирост населения на 6,9 тыс человек (за первые 10 месяцев 2019 года – 12 тыс).

Теги: #численность #население #госстат
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Интерфакс-Украина
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