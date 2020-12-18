Татаров опроверг информацию о выдаче санкции на его задержание

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявил, что информация о выдаче санкции на его задержание является ложной.

"Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал", - написал Татаров в Телеграм-канале в пятницу.

Как сообщалось, ранее в пятницу детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Украины, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

В САП не уточнили имени заместителя главы Офиса президента Украины, которого уведомили о подозрении, однако ранее источники агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Украины Олегу Татарову.

Татаров отреагировал на информацию о том, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал ему подозрение, заявив, что докажет свою невиновность.

Журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов предположил, что Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ. "Сегодня и.о. Главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову, детективы НАБУ приехали в Офис президента по месту его работы, однако выяснилось, что Татаров сегодня на работу не явился. ... Также детективы не обнаружили Татарова у него дома. Подозрение передано по месту работы Татарова в Офис президента", - написал Бутусов в Facebook в пятницу.

Ранее правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группой лиц, в том числе должностными лицами Нацгвардии Украины, по предварительному сговору было принято решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Оберег" с целью завладения частью указанного имущества при обмене, что привело к потере активов на общую сумму 81 635 448 грн.

В рамках расследования Нацполицией указанного факта была назначена судебная оценочно-строительная экспертиза.

"Однако выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с лицом, которое в то время оказывало ему юридические услуги, договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеуказанной экспертизе. Тогда за "вознаграждение" в виде машиноместа заместитель директора экспертно-криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз - с 81 млн грн до 7 млн грн", - указано в сообщении.

30 ноября 2020г заместителю директора ГНИЭКЦ сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). 1 декабря текущего года подозрение было вручено бывшему нардепу. Ему дополнительно инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта - ч.3 ст.369 УК Украины.