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17:22 18.12.2020

Одесский облсовет отменил решение о расторжении контракта с директором Художественного музея Ройтбурдом

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Одесский облсовет отменил решение о расторжении контракта с директором Художественного музея Ройтбурдом

Одесский областной совет поддержал проект, предложенный депутатами Юрием Басюком от "Европейской Солидарности" и Ольгой Юрко от партии "Доверяй делам", и отменил решение облсовета предыдущего созыва об увольнении с должности директора Художественного музея художника Александра Ройтбурда, пишет местное издание "Думская" в пятницу.

Издание пишет, что перед голосованием депутаты Одесского городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" пытались сорвать рассмотрение вопроса, и между народными избранниками возникла потасовка.

Как сообщалось, Одесский областной совет 4 сентября 2019 года принял решение о расторжении контракта с Ройтбурдом, заключенном 19 марта 2018 года. Ройтбурд судился за отмену этого решения и дело проиграл, однако так и не был уволен, поскольку на то время глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый подписывать постановление о его отставке отказался.

"Думская" отмечает, что Басюк и Юрко предлагали отменить увольнение Ройтбурда и в облсовете прежнего созыва, в июне 2020 года, но тогда их не поддержал.

Теги: #ройтбурд #одесса #музей
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