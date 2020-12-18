События

17:10 18.12.2020

"Укрзализныця" предотвратила попытку хищения имущества КЭВРЗ - пытались украсть медь, искусственную кожу

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"Укрзализныця" предотвратила попытку хищения имущества КЭВРЗ - пытались украсть медь, искусственную кожу

Работники офиса по безопасности АО "Укрзализныця" пресекли попытку хищения имущества АО "Киевский электровагоноремонтный завод".

Как сообщается на сайте компании в пятницу, злоумышленники пытались вывезти с территории предприятия материальные ценности.
В частности, воры попытались похитить около 50 кг медных изделий, 120 кг изолирующих материалов и 40 кв. м винил-кожи. 

Злоумышленники задержаны и переданы правоохранителям.

Теги: #укрзализныця #завод #хищение
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