"Укрзализныця" предотвратила попытку хищения имущества КЭВРЗ - пытались украсть медь, искусственную кожу

Работники офиса по безопасности АО "Укрзализныця" пресекли попытку хищения имущества АО "Киевский электровагоноремонтный завод".

Как сообщается на сайте компании в пятницу, злоумышленники пытались вывезти с территории предприятия материальные ценности.

В частности, воры попытались похитить около 50 кг медных изделий, 120 кг изолирующих материалов и 40 кв. м винил-кожи.

Злоумышленники задержаны и переданы правоохранителям.