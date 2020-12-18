Суд отправил активиста Стерненко под ночной домашний арест

Суд снова отправил активиста Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, под ночной домашний арест.

"Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Снова. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил", - написал Стерненко в Телеграм-канале в пятницу.

Следующее заседание суда состоится 29 декабря в 12:00.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский районный суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Ранее, 11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

22 сентября у Стерненко закончился срок домашнего ареста. "Закончился мой домашний арест. Но это не значит, что его не будет снова. Прокуратура Зеленского вообще требует закрыть меня в СИЗО", - написал Стерненко в соцсети Twitter.