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16:33 18.12.2020

Слушания в Нидерландах дела по существу о сбитом МН17 запланированы на 7 июня 2021

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Слушания в Нидерландах дела по существу о сбитом МН17 запланированы на 7 июня 2021

Слушания дела по существу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, ожидается 7 июня 2021 года.

Соответствующее сообщение в пятницу распространено Окружным судом Гааги. "В понедельник, 7 июня 2021 года, Окружной суд Гааги откроет слушание по существу уголовного дела по MH17", - сказано в сообщении.

В суде напомнили, что 25 ноября этого года была завершена досудебная стадия уголовного производства по делу MH17. "Суд направил дело следственному судье для дополнительного расследования. К настоящему времени следственный судья уведомил суд о ходе расследования. Основываясь на этой информации, суд составил предварительный график", - детализировали в пресс-релизе мотив принятия такого решения.

Кроме того, в суде напомнили, что следующее слушание состоится в понедельник, 1 февраля 2021 года, в рамках которого будут рассмотрены вопросы в отношение того, как продвигается это дополнительное расследование, каков статус требований о возмещении ущерба, поданных родственниками, а также запрос прокуратуры о посещении реконструкции MH17.

На слушании же 15 апреля 2021 года суд решит, будет ли проведено такое посещение и если да, то когда. Если суд решит положительно, то ожидается, что это может произойти в мае 2021 года. "Если расследование следственного судьи будет идти так, как ожидается, суд начнет слушание по существу уголовного дела о сбитом MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Также суд ожидает, что родственники жертв рейса MH17 смогут воспользоваться своим правом обратиться в суд по окончанию лета 2021 года. "Когда завершится уголовный процесс, в настоящее время не ясно", - констатировали в суде.

Теги: #mh17 #суд #гаага
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