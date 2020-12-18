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16:10 18.12.2020

Зеленский ожидает визита Эрдогана в Киев в начале 2021 года

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Зеленский ожидает визита Эрдогана в Киев в начале 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев в рамках очередного заседания Стратегического совета высокого уровня в начале 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Украины в пятницу, 18 декабря, встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Так, президент подчеркнул важность стратегического партнерства между Киевом и Анкарой и дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, где есть взаимный интерес.

Также Зеленский поприветствовал начало нового двустороннего механизма сотрудничества сторон - консультаций в формате "Квадрига".

"Мы считаем, что это исторический момент, в таком формате наши страны никогда не работали. Я поздравляю и Украину, и Турцию с началом формата "Квадрига", в котором мы можем двигаться быстрее вперед", - сказал он.

Турецкие чиновники также подтвердили неизменность позиции Анкары в отношении незаконной аннексии Крыма. Президент выразил благодарность за готовность турецкой стороны присоединиться к работе "Крымской платформы", где Турция должна сыграть особую роль.

"Я благодарен Турции за то, что постоянно защищаете и поддерживаете украинский суверенитет и территориальную целостность, не признаете незаконную оккупацию украинского полуострова Крым. Благодарен за поддержку крымских татар", - сказал Зеленский.

Кроме того, стороны отметили взаимный настрой развивать торгово-экономическое сотрудничество, чтобы в ближайшем будущем достичь цели в $10 млрд объема двусторонней торговли.

"По итогам переговоров стороны подтвердили договоренность о проведении очередного заседания Стратегического совета высокого уровня в начале 2021 года. Владимир Зеленский пригласил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев", - подытожили в Офисе президента.

Теги: #турция #украина #визит #эрдоган
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