На выходных в Украине осадков почти не будет

В субботу, 19 декабря, погоду Украины будет определять теплый и влажный воздух в поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

19 декабря без существенных осадков, лишь в северо-восточной части небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем на западе страны и юге Одесской области 1-6° тепла).

В Киеве - без существенных осадков; температура ночью и днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 декабря самая высокая температура днем была 10,7 в 1989г., самая низкая ночью -20,3 в 1994г.

В воскресенье, 20 декабря, на Левобережье небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман; на востоке и северо-востоке страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 4-6° тепла.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.