События

15:32 18.12.2020

На выходных в Украине осадков почти не будет

1 мин читать
На выходных в Украине осадков почти не будет

В субботу, 19 декабря, погоду Украины будет определять теплый и влажный воздух в поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

19 декабря без существенных осадков, лишь в северо-восточной части небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем на западе страны и юге Одесской области 1-6° тепла).

В Киеве - без существенных осадков; температура ночью и днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 декабря самая высокая температура днем была 10,7 в 1989г., самая низкая ночью -20,3 в 1994г.

В воскресенье, 20 декабря, на Левобережье небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман; на востоке и северо-востоке страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 4-6° тепла.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

Теги: #погода #прогноз
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 16.12.2020
Локдаун в ФРГ может продлиться до Пасхи

Локдаун в ФРГ может продлиться до Пасхи

12:17 16.12.2020
В Украине сохранится пасмурная погода без осадков

В Украине сохранится пасмурная погода без осадков

14:06 15.12.2020
Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - "Трансгрупп"

Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - "Трансгрупп"

13:13 15.12.2020
Погода в Украине существенно не изменится в ближайшие дни

Погода в Украине существенно не изменится в ближайшие дни

11:57 15.12.2020
Инфляция в 2021г. ожидается на уровне 6% - прогноз ICU

Инфляция в 2021г. ожидается на уровне 6% - прогноз ICU

11:24 14.12.2020
Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели, местами гололед

Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели, местами гололед

13:31 13.12.2020
Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели

Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве областей Украины в начале недели

17:19 11.12.2020
IKEA ожидает улучшения эпидситуации для открытия первого магазина в Украине

IKEA ожидает улучшения эпидситуации для открытия первого магазина в Украине

12:40 11.12.2020
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины в выходные

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины в выходные

19:44 10.12.2020
Deutsche Bank осторожно оптимистичен в оценке рынка ОВГЗ в 2021г, отмечает риски инфляции

Deutsche Bank осторожно оптимистичен в оценке рынка ОВГЗ в 2021г, отмечает риски инфляции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Татарова уведомили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии

И.о. руководителя САП подписал подозрение Татарову - источник

ГБР уведомило о подозрении командующего Воздушных сил, руководителя полетов и командира в/ч из-за крушения АН-26 на Харьковщине

Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе назначено на 15 сентября 2021 - Минюст

В Киеве в психоневрологическом диспансере произошел пожар – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Слушания в Нидерландах дела по существу о сбитом МН17 запланированы на 7 июня 2021

Татарова уведомили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии

Зеленский ожидает визита Эрдогана в Киев в начале 2021 года

Татаров о подписании ему подозрения: докажу свою невиновность и достойно отвечу

Канада и Украина в 2021 году модернизируют соглашение о свободной торговле - посол

Изовитова: Кадровый кризис в судебной системе ставит под угрозу защиту адвокатами интересов их клиентов

В Киеве на Софийской площади 19 декабря зажгут главную ёлку Украины

И.о. руководителя САП подписал подозрение Татарову - источник

Во Львове из-за взрыва газа в жилом доме обвалилась часть стены, пострадали два человека

Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия на территории Крыма - Таран

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА