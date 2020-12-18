Татаров о подписании ему подозрения: докажу свою невиновность и достойно отвечу

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров отреагировал на информацию о том, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал ему подозрение, заявив, что докажет свою невиновность.

"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию. Сытник - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - написал Татаров в своем Телеграмм-канале в пятницу.

Ранее в пятницу информированный источник сообщил агентству "Интерфакс Украина", что и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение замруководителя ОП Татарову. "Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Как сообщалось, ранее источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась. Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова заменила процессуальных руководителей.

5 декабря Татаров заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране внешнее управление.

10 декабря Сытник пояснил закрытость информации о показаниях, которые дает фигурант дела по незаконному завладению имуществом Нацгвардии Максим Микитась, необходимостью корректного сбора информации на бывших и нынешних топ-чиновников, чтобы в последствии это не вызвало спекуляций.