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15:11 18.12.2020

Канада и Украина в 2021 году модернизируют соглашение о свободной торговле - посол

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Канада и Украина в 2021 году модернизируют соглашение о свободной торговле - посол

В 2021 году Канада и Украина модернизируют соглашение о свободной торговле, сообщила посол Канады в Украине Лариса Галадза.

"Этот год будет важным, потому что предусматривается его (соглашения - ИФ) модернизация, включая услуги. Потому я с нетерпением жду возможности работать в этом направлении", - сказала Галадза на онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности в пятницу.

Она подчеркнула, что Украине необходимо продолжать работать в направлении реформы системы правосудия.

"Это крайне важно для украинских граждан и также для двусторонних отношений, если мы хотим их усиливать, особенно торговые отношения", - добавила Галадза.

Также посол выразила надежду на то, что в 2021 году появится возможность упростить процесс путешествий между Канадой и Украиной.

"Связи между людьми - именно то, что формирует наши двусторонние отношения. Имею в виду тех людей, которые ездят из Украины в Канаду и наоборот. Думаю, что в течение следующего года у нас появятся возможности упростить этот процесс, прояснить, наладить и вернуться к чему-то вроде нормальной жизни после года, который прошел", - пояснила она.

Кроме того, дипломат напомнила, что 1 января вступает в силу соглашение между Канадой и Украиной о совместном производстве аудиовизуальной продукции.

Галадза отметила, что еще одним направлением двустороннего сотрудничества Украины и Канады является продолжение работы в направлении обеспечения справедливости, подотчетности, прозрачности относительно сбивания рейса МАУ Ираном.

"Мы должны обеспечить правосудие, прозрачность для семей, и мы будем продолжать вместе работать для того, чтобы небо было безопаснее для всех людей, которые летают и, к сожалению, которым приходится путешествовать в зоны конфликтов", - сказала она.

Посол заявила, что Канада будет продолжать стоять плечом к плечу с Украиной.

"Украина, безусловно, может полагаться на то, что Канада неизменно и бескомпромиссно будет поддерживать территориальную целостность, не только путем тактических учений, которые мы организовываем для Вооруженных Сил Украины, когда они готовятся к развертыванию на Донбассе, но также в формате многосторонних форумов и инициатив вроде Крымской платформы", - указала дипломат.

По ее словам, Канада также продолжит сопровождать Украину на пути реформ.

Теги: #соглашение #торговля #канада #украина
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