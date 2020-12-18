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14:38 18.12.2020

Изовитова: Кадровый кризис в судебной системе ставит под угрозу защиту адвокатами интересов их клиентов

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Изовитова: Кадровый кризис в судебной системе ставит под угрозу защиту адвокатами интересов их клиентов

Адвокатура обеспокоена ситуацией в судебной системе, которая ставит под угрозу защиту интересов и прав человека, заявила председатель САУ и НААУ Лидия Изовитова во время заседания Совета адвокатов Украины.

Она обратила внимание на то, что серия непродуманных реформ продолжает создавать проблемы, как для судей, так и для адвокатов. На эти проблемы обращают внимание и международные партнеры Украины.

«Последствия перманентной судебной реформы, а это, прежде всего, явный кадровый кризис в судебной системе уже влияет на наши возможности осуществлять эффективную защиту», - подчеркнула глава САУ.

Адвокатура чрезвычайно заинтересована в том, чтобы судебная система в Украине работала стабильно, подчеркнула Изовитова. «Нам нужны независимые суды, стабильное законодательство о судоустройстве, четкая работа органов судейского управления, профессиональные судьи», - подчеркнула она.

По мнению Изовитовой, эту проблему можно решить только в профессиональном диалоге между сообществами судей, адвокатов, ученых и других заинтересованных сторон.

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Интерфакс-Украина
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