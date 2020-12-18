В Киеве на Софийской площади 19 декабря зажгут главную ёлку Украины

В Киеве на Софийской площади в субботу, 19 декабря, состоится церемония зажжения огней на главной ёлке страны, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"19 декабря в 19:00 на Софийской площади состоится церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжение главной ёлки состоится без традиционного парада и концерта, с соблюдением всех карантинных ограничений.

Как сообщалось, в рамках празднований Нового года и Рождества Христова в Киеве организуют новый пешеходный маршрут, который начинается у Арки дружбы народов и заканчивается на Контрактовой площади, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

На Софийской площади не будут устанавливать большую сцену, как в последние пять лет. Также все локации будут ограждать от скопления людей.