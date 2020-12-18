События

13:35 18.12.2020

Во Львове из-за взрыва газа в жилом доме обвалилась часть стены, пострадали два человека

1 мин читать

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме во Львове, сообщает "Горячая линия города Львова" со ссылкой на заместителя главы Шевченковской районной администрации Святослава Костяка.

Как указано в сообщении, инцидент произошел приблизительно в 11:38 по улице Ковалевской, 3. Пострадали два человека.

"Произошел взрыва газа на третьем этаже трехэтажного дома на 19 квартир. В доме прописаны 34 человека, прекращена подача газа и электричества, работает оперативно-спасательная группа", - цитируют в сообщении Костяка.

В пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области сообщили, что из дома вывели 10 жильцов, работы продолжаются.

Также в результате взрыва обвалилась часть стены в квартире на 3-м этаже.

Теги: #львов #взрыв #дом
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 17.12.2020
Во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ

Во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ

12:45 16.12.2020
Во Львовской области 16-17 декабря пройдут антитеррористические учения

Во Львовской области 16-17 декабря пройдут антитеррористические учения

13:36 14.12.2020
Во Львове 15-летняя девушка погибла от удара электрическим током во время того, как делала селфи на товарном вагоне - полиция

Во Львове 15-летняя девушка погибла от удара электрическим током во время того, как делала селфи на товарном вагоне - полиция

16:12 07.12.2020
"Нова Пошта Глобал" создала хаб для международных отправлений во Львове и запустила грузовые рейсы из США и Китая во львовский аэропорт им. Д. Галицкого

"Нова Пошта Глобал" создала хаб для международных отправлений во Львове и запустила грузовые рейсы из США и Китая во львовский аэропорт им. Д. Галицкого

11:55 07.12.2020
Мэр Львова заболел Covid-19

Мэр Львова заболел Covid-19

16:12 04.12.2020
Словенско-норвежский консорциум Riko-Cambi построит во Львове биогазовую станцию стоимостью EUR31,5 млн

Словенско-норвежский консорциум Riko-Cambi построит во Львове биогазовую станцию стоимостью EUR31,5 млн

12:16 04.12.2020
Садовый принял присягу мэра Львова

Садовый принял присягу мэра Львова

12:10 04.12.2020
Садовый принял присягу мэра Львова

Садовый принял присягу мэра Львова

15:05 03.12.2020
Dragon Capital приобрел у девелопера CTP львовский индустриальный парк "Рясне-2"

Dragon Capital приобрел у девелопера CTP львовский индустриальный парк "Рясне-2"

19:53 02.12.2020
Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве

Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.о. руководителя САП подписал подозрение Татарову - источник

ГБР уведомило о подозрении командующего Воздушных сил, руководителя полетов и командира в/ч из-за крушения АН-26 на Харьковщине

Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе назначено на 15 сентября 2021 - Минюст

В Киеве в психоневрологическом диспансере произошел пожар – ГСЧС

В Украине зафиксировали 12 630 новых случаев инфицирования Covid-19 за сутки, выздоровели 12 866 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Изовитова: Кадровый кризис в судебной системе ставит под угрозу защиту адвокатами интересов их клиентов

В Киеве на Софийской площади 19 декабря зажгут главную ёлку Украины

И.о. руководителя САП подписал подозрение Татарову - источник

Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия на территории Крыма - Таран

Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения на период карантина

Кличко созывает на 22 декабря внеочередное заседание сессии Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн грн на лечение больных COVID-19

ГБР уведомило о подозрении командующего Воздушных сил, руководителя полетов и командира в/ч из-за крушения АН-26 на Харьковщине

"Эпицентр К" открывает торговые центры оптимального формата в Калуше и Первомайске

В Украине дети 19 декабря смогут поговорить по телефону со Святым Николаем – UNICEF

Додон утвердил законы о статусе русского языка в Молдове и телевещании на нем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА