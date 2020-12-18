Во Львове из-за взрыва газа в жилом доме обвалилась часть стены, пострадали два человека

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме во Львове, сообщает "Горячая линия города Львова" со ссылкой на заместителя главы Шевченковской районной администрации Святослава Костяка.

Как указано в сообщении, инцидент произошел приблизительно в 11:38 по улице Ковалевской, 3. Пострадали два человека.

"Произошел взрыва газа на третьем этаже трехэтажного дома на 19 квартир. В доме прописаны 34 человека, прекращена подача газа и электричества, работает оперативно-спасательная группа", - цитируют в сообщении Костяка.

В пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области сообщили, что из дома вывели 10 жильцов, работы продолжаются.

Также в результате взрыва обвалилась часть стены в квартире на 3-м этаже.