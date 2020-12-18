Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия на территории Крыма - Таран

По имеющейся информации, в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия, заявил министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким медиа накануне заседания в Киеве министров обороны и иностранных дел Украины и Турции в формате "квадриги".

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны Украины в пятницу.

Министр обороны также назвал опасным препятствование Россией свободном судоходству в Керченском проливе. Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния.