Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения на период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID -19)".

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности в условиях принятия необходимых противоэпидемических мероприятий.

"Согласно документу, право на получение помощи по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантина распространяется на граждан, получающих пенсии. Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина", - говорится в сообщении.

Так, для поддержания конкурентоспособности на рынке труда закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

Как сообщалось, 2 декабря Верховная Рада приняла закон №3486, направленный на обеспечение социальной защиты населения, которое может пострадать от последствий распространения коронавирусной болезни COVID-19.