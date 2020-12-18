События

12:55 18.12.2020

Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения на период карантина

1 мин читать
Зеленский подписал закон о соцзащите некоторых категорий населения на период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID -19)".

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности в условиях принятия необходимых противоэпидемических мероприятий.

"Согласно документу, право на получение помощи по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантина распространяется на граждан, получающих пенсии. Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина", - говорится в сообщении.

Так, для поддержания конкурентоспособности на рынке труда закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

Как сообщалось, 2 декабря Верховная Рада приняла закон №3486, направленный на обеспечение социальной защиты населения, которое может пострадать от последствий распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Теги: #карантин #закон #соцзащита
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 17.12.2020
Зеленский подписал изменения в закон "О концессии" об отсрочке использования электронной торговой системы до сентября 2021г.

Зеленский подписал изменения в закон "О концессии" об отсрочке использования электронной торговой системы до сентября 2021г.

16:56 17.12.2020
В Польше введут карантин с 28 декабря до 17 января

В Польше введут карантин с 28 декабря до 17 января

11:45 17.12.2020
Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

Рада приняла закон об инвестнянях для проектов от EUR 20 млн, ответственным может стать UkraineInvest

10:52 17.12.2020
В Раде зарегистрирован законопроект об энергоэффективности

В Раде зарегистрирован законопроект об энергоэффективности

17:51 16.12.2020
Помпео отправился на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

Помпео отправился на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

14:41 16.12.2020
Рада обязала госорганы, созданные во время карантина, проводить назначения после конкурсов

Рада обязала госорганы, созданные во время карантина, проводить назначения после конкурсов

12:39 16.12.2020
Рада приняла закон об электронных коммуникациях

Рада приняла закон об электронных коммуникациях

13:43 15.12.2020
Продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО поможет мирному урегулированию ситуации на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО поможет мирному урегулированию ситуации на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

11:26 15.12.2020
Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

11:00 15.12.2020
Постановление о карантине запрещает плановые госпитализации в коммунальных и госмедучреждениях, работа частных клиник не ограничивается

Постановление о карантине запрещает плановые госпитализации в коммунальных и госмедучреждениях, работа частных клиник не ограничивается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР уведомило о подозрении командующего Воздушных сил, руководителя полетов и командира в/ч из-за крушения АН-26 на Харьковщине

Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе назначено на 15 сентября 2021 - Минюст

В Киеве в психоневрологическом диспансере произошел пожар – ГСЧС

В Украине зафиксировали 12 630 новых случаев инфицирования Covid-19 за сутки, выздоровели 12 866 человек

Российские наемники 8 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко созывает на 22 декабря внеочередное заседание сессии Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн грн на лечение больных COVID-19

ГБР уведомило о подозрении командующего Воздушных сил, руководителя полетов и командира в/ч из-за крушения АН-26 на Харьковщине

"Эпицентр К" открывает торговые центры оптимального формата в Калуше и Первомайске

В Украине дети 19 декабря смогут поговорить по телефону со Святым Николаем – UNICEF

Додон утвердил законы о статусе русского языка в Молдове и телевещании на нем

"Черная пятница" в 2020 побила рекорд продажи – GfK Group

Минприроды отмечает ухудшение состояния воды в Ингульце из-за сброса загрязненных вод горнорудными предприятиями Кривбасса

"Запорожсталь" установила дистанционные термосканеры на проходных почти за 0,5 млн грн

Подавляющее большинство киберугроз в Украине поступает со стороны РФ – глава СБУ

Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе назначено на 15 сентября 2021 - Минюст

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА