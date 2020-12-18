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12:49 18.12.2020

Кличко созывает на 22 декабря внеочередное заседание сессии Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн грн на лечение больных COVID-19

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Кличко созывает на 22 декабря внеочередное заседание сессии Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн грн на лечение больных COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания сессии Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн грн на лечение больных COVID-19.

"Хочу сообщить, что подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания сессии Киевсовета. На него вынесем главный вопрос, который нужно решить оперативно. Чтобы сэкономленные нами средства медицинского бюджета, как мы предлагаем, направить на лечение больных COVID-19. В этом году. Речь идет о более 400 млн грн", - подчеркнул Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

Также он сообщил, что Департамент здравоохранения, по его поручению, уже подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".

"Я уверен, что депутаты Киевсовета должны поддержать такое решение. Без лишних проволочек и политизации важной для спасения людей проблемы", - отметил Кличко.

Теги: #кличко #киевсовет #внеочередное_заседание
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