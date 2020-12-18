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12:48 18.12.2020

ГБР уведомило о подозрении командующего Воздушных сил, руководителя полетов и командира в/ч из-за крушения АН-26 на Харьковщине

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Государственное бюро расследований уведомило о подозрении командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, руководителя полетов и командира воинской части в связи с авиакатастрофой АН-26 неподалеку от Чугуева в Харьковской области, сообщили в Бюро.

"На сегодняшний день ГБР … получило доказательства, на основании которых обоснованно подозреваются отдельные лица, причастные к организации указанных полетов, которые допустили нарушения в своей служебной деятельности. На сегодняшний день мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, также уведомлен о подозрении командующий Воздушных сил ВСУ, который совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что повлекло трагедию", - сказал начальник отдела ГСУ ГБР Вадим Приймачок на брифинге в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев - Харьков - Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 чел. (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 чел. погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия).

Теги: #гбр #ан26 #крушение #подозрение
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