"Эпицентр К" открывает торговые центры оптимального формата в Калуше и Первомайске

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует 19 декабря открыть торговый центр оптимального формата в Первомайске (Николаевская обл.) и 26 декабря – в Калуше (Ивано-Франковская обл.), сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, площадь новых ТЦ составляет 5,4 тыс. кв. м, при этом они станут крупнейшими торговыми центрами в этих городах. Объекты включают также центры выдачи онлайн-заказов.

"Наша стратегия – максимально приблизить к украинским покупателям, проживающим в небольших городах, широкий выбор и качественное обслуживание. Поэтому будем продолжать масштабировать и развивать этот проект также в следующем году", – цитируется в сообщении заместитель генерального директора, директор розничной торговли "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Согласно пресс-релизу, в 2020 году компания запустила семь новых ТЦ, четыре из которых – небольшого "оптимального" формата (4,8-5,5 тыс. кв. м). Ранее "Эпицентр К" планировал построить около 50 ТЦ такого формата в районных центрах и 12 - в небольших городах.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.