Додон утвердил законы о статусе русского языка в Молдове и телевещании на нем

Действующий президент Молдовы Игорь Додон утвердил законы о функционировании языков, об отмене запрета "российской пропаганды" и пенсионном возрасте.

В пятницу на своей странице в Facebook он перечислил утвержденные положения, отметив, что это "ряд важных законов, которых ждали граждане".

В частности, принят закон о функционировании языков на территории Молдовы, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения. Эта норма действовала на протяжении более 20-ти лет, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый.

Также Додон утвердил закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс аудиовизуальных услуг республики, отменяющих цензуру на телеканалах. Что позволит вернуть в эфир в Молдавии выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было запрещено.

Теперь по закону аптеки и медицинские учреждения при наличии соответствующего требования должны будут предоставлять инструкции к медикаментам на государственном или русском языке.

Кроме того, обнародован закон, предусматривающий снижение пенсионного возраста до 57 лет для женщин и до 62 лет для мужчин. Если женщины имеют минимум пять детей, они имеют право выйти на пенсию в возрасте 54 лет.

Также Додон отметил закон об отмене так называемого "закона о миллиарде", на основании которого предыдущие правительства возложили на плечи граждан выплату миллиарда, украденного из трех банков, и пакет законов о Гагаузской автономии.

Все законы были приняты голосами нового парламентского большинства, состоящего из депутатов Партии социалистов, партии "Шор" и депутатов, которые прошли в парламент по спискам Демократической партии. Оппозиция бойкотировала это заседание парламента, некоторые депутаты от оппозиции заявили о намерении оспорить ряд законов в Конституционном суде.