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10:48 18.12.2020

Минприроды отмечает ухудшение состояния воды в Ингульце из-за сброса загрязненных вод горнорудными предприятиями Кривбасса

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Минприроды отмечает ухудшение состояния воды в Ингульце из-за сброса загрязненных вод горнорудными предприятиями Кривбасса

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечает ухудшение экологического состояния реки Ингулец вследствие сброса загрязненных вод горнорудными предприятиями Кривбасса, что диктует необходимость улучшать качество воды для обеспечения ею аграриев.

В обнародованной министерством позиции отмечается, что сброс в р. Ингулец загрязненных шахтных вод без обеспечения снижения их минерализации является нарушением требований статьи 72 Водного кодекса Украины. Такие действия наносят существенный вред окружающей среде, экосистеме бассейна реки Ингулец, здоровью населения и обществу в целом, и ухудшают качество воды на водозаборе Ингулецкой оросительной системы.

Кроме того, подчеркивается, что неизменная позиция Министерства основывается на важности гарантированного обеспечения аграриев качественной водой для орошения в ходе всего поливного периода, а в условиях изменений климата существенно увеличивается.

При этом констатируется, что в течение последних 5 лет после промывки русла реки Ингулец тем объемом воды, который был предусмотрен регламентами предыдущих лет, уже начиная с августа в воде р. Ингулец наблюдалась тенденция к резкому увеличению содержания хлоридов в 1000 - 2000 мг/л (при норме 350 мг/л). Это негативно влияло на состояние орошаемых земель и качество урожая. При орошении высокоминерализованной водой с годами в почве накапливаются соли.

Как известно, засоление почвы негативно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных культур и приводит к снижению урожая. Так, на слабозасоленных почвах урожай культур в среднем снижается до 25%, на среднезасоленных - до 50%, на сильнозасоленных - до 75% и на очень сильнозасоленных - до 100%. При этом, учитывая изменения климата и не типичные для Украины раннюю весну и сухую осень, поливной сезон завершался в конце октября.

К тому же, в этом году правительством утверждены экологические нормативы орошения, где четко прописаны нормы содержания хлоридов в воде для полива. Документом регламентированы прекращения полива при увеличении содержания хлоридов в воде.

"Минприроды считает, что решение этой экологической проблемы заключается не в ежегодной промывке реки Ингулец, а внедрении на горнорудных предприятиях Кривбасса современных технологий и альтернативных путей накопления и очистки шахтных вод. Мы предполагаем, что как временная мера возможно урегулирования этой проблемы путем разбавления шахтных вод и промывание русла реки Ингулец. При этом должно быть осуществлено дальнейшее экологическое оздоровление реки, что, по предварительным расчетам, требует подачи около 200 млн куб. м днепровской воды, что не предусмотрено указанным проектом распоряжения правительства", - сообщил замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев, которого цитирует пресс-служба.

При этом Минприроды обращает внимание на один из главных принципов национального и европейского природоохранного законодательства - "загрязнитель платит". Это означает, что все расходы, связанные с промывкой и экологическим оздоровлением реки Ингулец, должны возмещаться за счет средств предприятий-загрязнителей

"Положения проекта распоряжения и индивидуального регламента о периодическом сброса излишков сточных вод горнорудных предприятий Кривбасса в межвегетационный период 2020-2021 годов - это попытка переложить ответственность за управление шахтными водами и предотвращения возникновения аварийной ситуации на Кабинет министров Украины и государственный бюджет. Несогласование проекта регламента промывки русла и экологического оздоровления реки Ингулец в 2021 году Минприроды вызвано исключительно нашим вниманием к состоянию окружающей среды и экологического состояния бассейна р. Ингулец", - резюмируется в пресс-релизе.

Теги: #ингулец #загрязнение
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