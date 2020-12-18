Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе назначено на 15 сентября 2021 - Минюст

Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" (Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation) предварительно назначено на 15 сентября 2021 года, сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина.

"Украинская сторона подала ответы на более чем 50 вопросов Европейского суда по правам человека, которые он нам задал накануне слушаний о приемлемости по делу "Ukraine v. Russian Federation (re Eastern Ukraine)", то есть, в Донбасском деле, которое сейчас называется "Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation"… И главное - заседание по делу "Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation" предварительно назначено на 15 сентября 2021!" - написал Лищина на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что это лучший материал, который Украина собирала за шесть лет ведения этого дела.

"На этот раз все спецслужбы предоставили нам доказательства эффективного контроля со стороны РФ за ОРДЛО. Кроме того, Суд сообщил, что планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год: до сентября планируется провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны (у нас их две: правительство Канады и Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ", - сообщил замминистра.

В Минюсте добавили, что суд настроен очень серьезно, поскольку предупредил стороны, что будет давать отсрочки только в исключительных случаях.

"То есть, фактически Суд пытается за 9 месяцев догнать Нидерландским делом состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы двигались шесть лет. Посмотрим, удастся ли это на практике, но Суд настроен очень серьезно", - отметил Лищина.

Как сообщалось, 30 сентября заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение присоединить к межгосударственному делу "Украина против России" относительно восточной Украины еще два других межгосударственных дела, в том числе относительно лайнера MH17.