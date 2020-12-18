Следователи Финляндии, Швеции и Эстонии за продолжение расследования причин гибели парома Estonia

Органы по расследованию несчастных случаев Финляндии, Швеции и Эстонии высказались за проведение новых погружений для расследования причин гибели парома Estonia в 1994 году, которое является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время.

Интерес к новому исследованию вызван вышедшим в сентябре документальным фильмом "Estonia - находка, которая изменит все", в котором впервые были показаны два ранее необнаруженных разлома в корпусе судна. Следственные органы трех стран хотят провести расследование, в том числе, того, откуда взялись дыры в корпусе Estonia, сообщил в пятницу портал телерадиовещания Финляндии YLE со ссылкой на шведскую телерадиокомпанию SVT.

Как ожидается, в пятницу управление по расследованию несчастных случаев Швеции намерено обратиться к правительству с проектом поправки к закону о могильном покое, запрещающему погружение к парому как месту захоронения останков погибших.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 членов экипажа и пассажиров. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

Показанные в документальном фильме разломы корпуса судна подтверждает версию о том, что к гибели Estonia привело не только отвалившееся запорное устройство, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение. Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, сообщала шведская газета Aftonbladet.

Гибель парома вызвала много вопросов. Появились предположения о столкновении с подводной лодкой, о перевозке российского оружия на его борту, взрыве на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил. У многих вызвал недоумение поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций, запрещающий погружения в районе гибели парома и высказывающийся за закрытие останков судна песком или бетоном (что не было выполнено - ИФ).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна. Все их требования отклонялись со ссылками на закон о покое погибших.

Однако премьер-министр Эстонии Юри Ратас после показа документального фильма отправился с рабочими визитами в Финляндию и Швецию, после чего выступил с предложением провести дополнительное расследование и пригласил принять в нем участие официальные Хельсинки и Стокгольм.

1 октября правительство приняло решение начать расследование ранее не задокументированных фактов и предложило принять в нем участие Швеции и Финляндии. Между тремя странами начались консультации по закону о могильном покое и других юридических документах, препятствующих углубленному расследованию.