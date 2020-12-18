В Киеве в психоневрологическом диспансере произошел пожар – ГСЧС

В Оболонском районе Киева в психоневрологическом диспансере в пятницу утром произошел пожар, спасены шестеро пациентов, эвакуирован 51 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"18 декабря в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в 2-этажном здании психоневрологического диспансера, по адресу: ул.Юнкерова, 37, что в Оболонском районе столицы", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Спасатели установили, что пожар возник на 2-м этаже, в бытовом помещении.

"Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера были спасены 6 пациентов учреждения, которые прятались под кроватями, и на безопасное расстояние был эвакуирован 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", - добавили в ГСЧС.

Пожар на площади 10 кв.м был локализован в 8:25 и ликвидирован в 8:37. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.