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09:27 18.12.2020

Европейские лидеры ушли на самоизоляцию после выявления COVID-19 у Макрона

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Европейские лидеры ушли на самоизоляцию после выявления COVID-19 у Макрона

Глава Евросовета Шарль Мишель, испанский премьер Педро Санчес, премьер Португалии Антониу Кошта и другие европейские лидеры и политики ушли на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у президента Франции Эмманюэля Макрона.

Многие из тех, кто посетил Париж по случаю годовщины Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и встречался с Макроном, ушли на изоляцию. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Испании Педро Санчес. Они оба пожелали Макрону скорее выздоравливать.

"Поддерживаю и желаю быстрого выздоровления Эмманюэлю Макрону", - написал Шарль Мишель в твиттере.

Санчес присоединился к пожеланиям.

"Мои лучшие пожелания Эмманюэлю Макрону. В понедельник я участвовал в праздновании в честь 60-летия ОЭСР. В соответствии с протоколами, я приостанавливаю всю деятельность и пробуду на самоизоляции до 24 декабря", - говорится в сообщении премьера Испании в твиттере.

Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа тоже ушел на самоизоляцию.

"Мои мысли с президентом Эмманюэлем Макроном, чтобы он скорее выздоравливал. В связи с его участием в праздновании 60-летия ОЭСР в понедельник и последующими медицинскими протоколами я ухожу на самоизоляцию и делаю тест", - написал он в твиттере, отметив, что для обеспечения безопасности гостей и персонала были предприняты все необходимые меры.

На самоизоляцию отправился и премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Он обедал с Макроном в среду. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель участвовал вместе с французским президентом в Европейском совете, поэтому тоже решил изолироваться до получения результатов теста.

"Я желаю скорейшего и полного выздоровления, дорогой Эмманюэль Макрон! После нашего участия в Европейском совете я решил в качестве меры предосторожности поместить себя на самоизоляцию до получения результатов своего теста, чтобы защитить окружающих. У меня нет симптомов, и я продолжаю в полной мере работать над своими задачами и обязанностями", - написал Беттель в твиттере.

Бельгийский премьер Александр Де Кроо контактировал с Макроном в прошлый четверг и тоже решил изолироваться до получения результатов теста на коронавирус.

"Я желаю скорейшего выздоровления Эмманюэлю Макрону. Мы контактировали в прошлый четверг, сегодня я сделал тест и изолируюсь до получения результата", - написал Де Кроо в твиттере.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин также в четверг решил ограничить контакты, пока ждет результаты своего теста, пишет Guardian.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в отличие от многих других европейских лидеров, не собирается уходить на самоизоляцию. Она уже сдавала тест на COVID-19 после встречи с Макроном на саммите ЕС, и результат был отрицательный. Меркель пожелала французскому президенту скорейшего выздоровления.

Кроме европейских лидеров, на самоизоляцию отправились несколько французских политиков. Как сообщает телеканал BFMTV, в среду Макрон ужинал в компании десяти человек, включая французского премьера Жана Кастекса, президента Национального собрания Ричарда Феррана и генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Кохлера.

Теги: #covid_19 #самоизоляция #макрон #лидеры
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