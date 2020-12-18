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08:49 18.12.2020

Патрули СММ ОБСЕ фиксируют нарушения военного присутствия российскими наемниками на Донбассе

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Патрули СММ ОБСЕ фиксируют нарушения военного присутствия российскими наемниками на Донбассе

На Донбассе фиксируются очередные признаки военного присутствия в зоне безопасности, а также грубые нарушения со стороны вооруженных формирований России и ее наемников, сообщили в штабе ООС.

В частности, 8 декабря мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 3 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122-мм) на полигоне у н. п. Терновое, а 13 декабря патрулями СММ ОБСЕ была зафиксирована 21 реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122-мм) вблизи Хрустального.

"Все вооружение размещено с нарушениями линии отвода", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром, со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 14 декабря 2020 года.

Кроме того, 11 декабря мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал радиолокационную станцию "Дунай" вблизи населенного пункта Вербовая Балка. Данная станция предназначена для идентификации и сопровождения воздушных объектов (целей), радиус (дальность) действия которой - 160 км. Ранее, 16 февраля 2020, БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия уже фиксировал активную РЛС "Дунай" у временно оккупированного населенного пункта Вербовая Балка.

"Также в зоне риска оказалась Донецкая фильтровальная станция… как один из тех объектов, который находится в непосредственной близости от линии разграничения и осуществляет питьевое водоснабжение населенных пунктов, как на подконтрольной правительству Украины территории, например, Красногоровка, Марьинка, так и потребителей, проживающих на временно оккупированной территории в Донецке, Ясиноватой и тому подобное", – сказано в сообщении.

Также 29 ноября 2020 неподалеку Донецкой фильтровальной станции БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировали 320-метровую траншею, соединяющая между собой 6 бетонных сооружений D-образной формы, направленных в направлении позиций Вооруженных сил Украины (по оценке - обустройство огневых позиций) и 50 метровую траншею с окопом квадратной формы (по оценке это минометный окоп), о чем говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 14 декабря 2020 года. Отмечается, что о факте нахождения 27 ноября в жилом районе Ясиноватой землеройной машины (ПРМ-2) было отмечено в отчете СММ ОБСЕ от 28 ноября 2020, что "свидетельствует о связанных между собой логикой и местом происшествия".

"Таким образом, представители вооруженных формирований РФ продолжают пренебрегать своими обязательствами и грубо нарушать достигнутые договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, несмотря на безопасность людей, которые сегодня проживают на временно оккупированной и на подконтрольной правительству Украины территории", – сказано в сообщении.

Теги: #военные #россия #донбасс
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