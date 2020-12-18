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08:39 18.12.2020

Китай планирует привить от COVID-19 не менее 50 млн человек к Празднику весны

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Китай планирует привить от COVID-19 не менее 50 млн человек к Празднику весны

Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать антикоронавирусными препаратами не менее 50 млн человек, сообщило в пятницу гонконгское издание South China Morning Post.

Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины, разработанные компаниями Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd. Курс вакцинации каждой из них проходит в два этапа. Планируется, что компании поставят 100 млн доз препаратов.

Стремление вакцинировать максимальное количество населения до лунного Нового года связано с тем, что, по традиции, именно этот праздник отмечается всеми членами больших семей совместно. Родственники съезжаются в одно место со всей страны. Это ведет к активной миграции населения и большим скоплениям людей, то есть созданию условий, благоприятных для распространения инфекции.

В 2021 году Праздник весны, или первый день лунного Нового года, приходится на 12 февраля.

Теги: #вакцинация #население #китай
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