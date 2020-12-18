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08:27 18.12.2020

В Украине зафиксировали 12 630 новых случаев инфицирования Covid-19 за сутки, выздоровели 12 866 человек

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В Украине зафиксировали 12 630 новых случаев инфицирования Covid-19 за сутки, выздоровели 12 866 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 630 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 12 866 человек, умерли 260 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 904 человека; летальных случаев - 260; выздоровело – 12 866 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Facebook в пятницу утром.

Днем ранее, 17 декабря сообщалось про 12 047 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 16 декабря о 10 622 новых случаев, 15 декабря медики проинформировали о 8 416 случаях инфицирования, 14 декабря было зафиксировано 6 451 новый заболевший.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 944 381 человек, 16 256 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 561 222 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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