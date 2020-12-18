События

08:09 18.12.2020

Украинский военный, тело которого вернули боевики, был задушен

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Украинский военный, тело которого вернули боевики, был задушен

Украинский военный, тело которого накануне передали боевики, умер насильственной смертью – его задушили, сообщило издание "Цензор.НЕТ".

"Военнослужащий механизированной бригады ВСУ, о котором ранее ТКГ сообщила, что он пьяным перешел на сторону противника и там умер, на самом деле был задушен. Об этом свидетельствуют результаты проведения судебно-медицинской экспертизы, Которые оказались в распоряжении редакции Цензор.НЕТ", – говорится в сообщении на сайте издания в ночь на пятницу.

Подчеркивается, что в качестве основной причины смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная.

"В документе указано, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины", – сказано в сообщении.

Ранее украинская сторона в ТКГ опубликовала сообщение, в котором сообщила, что военнослужащий 14 декабря, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации. Позже информация об алкоголе и наркотиках была удалена.

Теги: #военнослужащий #донбасс
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