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08:02 18.12.2020

В результате непогоды остаются обесточенными 19 населенных пунктов в Черниговской области

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В результате непогоды остаются обесточенными 19 населенных пунктов в Черниговской области

В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточенными остаются 19 населенных пунктов на Черниговщине, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 18 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 19 населенных пунктов в Черниговской области", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС в пятницу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #электроснабжение #непогода
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