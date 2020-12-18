В результате непогоды остаются обесточенными 19 населенных пунктов в Черниговской области

В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточенными остаются 19 населенных пунктов на Черниговщине, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 18 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 19 населенных пунктов в Черниговской области", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС в пятницу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.