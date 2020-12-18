COVID-19 обнаружен у советника Байдена, сам Байден не заразился

Советник Джо Байдена, чью победу на выборах подтвердило голосование коллегии выборщиков, Седрик Ричмонд заболел коронавирусом COVID-19, сообщил штаб Байдена.

Тест на COVID-19 будущего старшего советника Белого дома Ричмонда дал положительный результат.

Согласно заявлению штаба Байдена, Ричмонд ездил в Джорджию вместе с избранным президентом на предвыборные мероприятия во вторник, но их взаимодействие "происходило на открытом воздухе, они были в масках и общались менее 15 минут".

Байден также прошел тест в четверг. COVID-19 у него не обнаружен.