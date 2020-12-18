Российские наемники 8 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 8 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получил военнослужащий ВСУ, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов обстрелами в течение всех суток… В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в пятницу.

Украинские военные отмечают, что противник четыре раза открывал огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Зафиксировано применение артиллерийских систем 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяному российские наемники вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего - еще и с автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе велся снайперский огонь.

"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники ответили незамедлительно. С гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага", – отметили в штабе.

"С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.